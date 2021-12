Sans Kévin Mayer, plus grosse tête d'affiche annoncée lors du lancement du Meeting 2017 d'Hérouville Saint-Clair (Calvados), l'AOMH pourra compter sur Pascal Martinot-Lagarde, autre star de l'athlétisme français et parrain de l'événement. Les nombreux athlètes locaux assureront également le spectacle, alignés sur différentes épreuves. Sauts et course à pied sont au menu. Voici le programme complet :

18h40 : 1500 mètres Hommes. Léo Fontana, aux côtés de ses coéquipiers Jonathan Lebouvier, Samir Zeggaï, Malo Perez, Malcolm Duquesney, Dorian Louvet, tous licenciés à l'EAMH, seront au départ de cette course.

18h50 : Séries 100m Hommes. Les locaux Bastien Anyla (EAMH) et Elliot Draper (CAC) seront prêts dans les starting-blocks du Stade Prestavoine.

19h05 : Séries 100 mètres Femmes

19h20 : 1500 mètres Femmes. Les locales Maëva Danois et Aurore Guérin seront alignées sur cette course longue distance et tenteront à nouveau de battre leur record personnel.

19h25 : Hauteur Femmes

19h30 : Séries 110 mètres haies Hommes

19h45 : Séries 100 mètres haies Femmes

19h55 : Saut à la perche Hommes

20h00 : 400 mètres Femmes

20h10 : Finales B et A du 100 mètres Hommes

20h20 : Finales B et A du 100 mètres Femmes

20h30 : 200 mètres Handisport

20h35 : 5000 mètres Hommes

20h50 : Finales B et A 110 mètres haies Hommes

21h00 : Finales B et A 100 mètres haies Femmes

21h10 : 200 mètres Hommes

Pratique.Entrée gratuite.

A LIRE AUSSI.

Meeting International d'athlétisme à Argentan

Athlétisme : En piste pour le meeting d'Hérouville-Saint-Clair !

Meeting d'athlétisme de Mondeville : "Un spectacle bien huilé"