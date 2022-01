Après l’incident à l’usine Lubrizol, la préfecture a décidé de réunir le Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques et le Comité local d’information et de concertation.

Ces réunions devraient fournir des éléments complémentaires concernant le suivi des politiques publiques de prévention des risques industriels.