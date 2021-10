Mont-Saint-Aignan, pionnière de l’éco-quartier

Cela sur un terrain de deux hectares, propriété de la Ville, idéalement situé au bord de l'avenue du Mont-aux-Malades. Le 15 février, son conseil municipal a voté l'autorisation de permis de construire. Un acte fort que la municipalité entend mettre en avant.

Zéro voiture

Originalité du projet : celui-ci a été confié à un promoteur privé (Icade) et deux bailleurs sociaux (Logiseine et Logéal). L'éco-quartier comportera 181 logements de un à trois étages coiffés de toitures végétales. Aucune voiture n'y circulera, l'eau de pluie sera récupérée, les bâtiments seront orientés au sud pour limiter les dépenses énergétiques et des jardins partagés permettront de cultiver des légumes. "Nous pourrions faire partie des premiers éco-quartiers labellisés de Normandie", confie Bruno Fusco, directeur chez Icade.

"Notre objectif est aussi de favoriser l'arrivée de nouveaux habitants et la mixité sociale", explique Patrice Colasse. Ainsi, 45 % des logements seront en accession libre, 20 % en accession sociale et 35 % en location auprès d'un bailleur social.