Mont-Saint-Aignan : la Ferme des Bouillons bientôt classée "zone naturelle"

C'est ce dont rêvait l'association de protection de la Ferme des Bouillons, dont ses membres squattent les lieux depuis dix mois pour s'opposer à une éventuelle construction sur l'ancien site agricole racheté en 2012 par Immochan, la filiale "immobilier" d'Auchan. Le maire de Mont-Saint-Aignan va proposer de classer les quatre parcelles (4,12 hectares) en "zone naturelle", donc inconstructible, lors du prochain conseil municipal, le 3 octobre. Il faudra modifier le PLU, unique façon d'y parvenir. La Ferme du Fond du Val doit aussi profiter de cette modification.

La Ferme des Bouillons, en activité jusqu'en 2005, "exploitation agricole dont l’origine se situe au XVIIIe siècle, constitue la mémoire de la dernière ferme de Mont-Saint-Aignan", explique la mairie dans un communiqué. "Cette ferme est située sur un ensemble plus vaste (25 ha), le Bel Event, situé en bordure de la forêt assurant ainsi une continuité naturelle entre la forêt Verte et la vallée du Robec. Cette zone a été classée par l’ancienne municipalité en zone à urbaniser (ZAU). De son coté, l’actuelle majorité a toujours exprimé sa ferme volonté de ne pas urbaniser ce secteur. La décision prise s’inscrit donc dans cette logique et en cohérence avec le SCOT"