Mont-Saint-Aignan : la Ferme des Bouillons en ébullition

A 14h27, symboliquement, les dizaines d'adhérents de l'association de protection de la Ferme des Bouillons présents sur place ont refermé la barrière de cet espace agricole propriété d'Immochan, filiale du groupe Auchan. Soit à l'heure limite fixée par le juge du tribunal de grande instance pour qu'ils quittent la ferme, après la requête formulée par la société.

Cette dernière souhaiterait raser au plus vite les quelques bâtiments encore debout sur le terrain. L'association a désormais trois mois pour faire appel et a annoncé qu'elle comptait le faire. Toutefois, cela ne remet pas en cause une réalité : les occupants, défenseurs d'une agriculture périurbaine de proximité et durable, sont expulsables à tout moment.

"Que les élus s'engagent"

"Nous allons être offensifs", prévient Philippe Vue, président de l'association, qui revendique 300 adhérents. "Nous allons labourer et bientôt planter des pommes de terre". Histoire de montrer que la ferme vit toujours. Parallèlement, des activités culturelles continueront à être proposées : débats, projections, concerts... "Et nous allons revoir les élus, de Mont-Saint-Aignan comme de la Crea, pour qu'ils s'engagent pleinement pour que ce terrain ne soit pas urbanisé". Enfin, l'association n'exclut pas des actions pacifiques gênantes dans certaines enseignes du groupe Auchan, notamment le samedi, jour de grande affluence.

La vraie urgence pour les occupants, c'est que la ferme, ses bâtiments, ne soient pas détruits. Puisqu'Immochan est dans son droit, étant propriétaire des Bouillons. La société n'a jamais révéler la nature de son projet de développement sur cette zone située en face du parc de la Vatine, derrière la quatre-voies. Même si les collectivités s'engagent à racheter le terrain ou à modifier les règles d'urbanisme pour sauvegarder la petite ferme, comme l'a fait l'actuelle municipalité (PS) de Mont-Saint-Aignan, rien ne dit que la filiale d'Auchan consentira à revendre son bien. Un bras-de-fer s'engage.