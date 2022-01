Coup dur pour Malherbe : Agouazi gravement blessé

Le joueur s'est visiblement blessé tout seul, sur un appui. Le genou a lâché. Des examens complémentaires doivent être réalisés aujourd'hui et ces prochains jours pour en savoir plus sur l'étendue de la blessure. Mais il semble d'ores et déjà acquis que l'ancien joueur de Istres et de Boulogne ne pourra pas rejouer avant la mi-avril.

Le milieu de terrain caennais Thibault Moulin, qui souhaitait rejoindre Châteauroux, devrait donc rester à Malherbe jusqu’à la fin de la saison. Il reste néanmoins un peu moins de 48 heures aux dirigeants bas-normands pour trouver un remplaçant à "Agouaz", le mercato d'hiver touchant à sa fin demain soir. Depuis le début de la saison, Laurent Agouazi a été titularisé à 16 reprises sous le maillot malherbiste, inscrivant notamment deux buts.