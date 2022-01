Handball (N1M) : Caen a tenu tête au leader

Les Vikkings ont, néanmoins, rarement été en mesure de s'imposer. Caen a passé l'ensemble du match à courir après le score. La bonne entame locale, concrétisée par un 3-0 d'entrée de jeu, a donné le ton de la rencontre. Les Normands, privés de leur pivot titulaire Josip Cavar et de son remplaçant Romain Garnier, ont rapidement concédé un retard conséquent (9-4 puis 17-10).

Le maintien est... tout proche

A la mi-temps, ils déploraient six longueurs de retard. La faute à une défense saintaise de fer, soutenue par un gardien efficace. La deuxième période débutait sur des bases semblables, Caen restant à distance respectable de son adversaire. L'expulsion d'Emmanuel Péraud à dix minutes du terme allait changer la donne. Les visiteurs jetaient leurs dernières forces dans la bataille et comblaient la quasi-intégralité de leur retard (27-26).

Saintes, obligé de s'imposer pour garder sa première place, évitait le hold up en convertissant ses dernières attaques. Le Caen Handball reste cinquième de Nationale 1 avant la réception extrêmement importante de Rezé, dimanche 10 février. "Si on gagne ce match-là et le suivant (contre Asnières, ndlr), on sera proches du maintien. Je me fiche du classement pour le moment. On est capables de finir troisièmes comme dixièmes."