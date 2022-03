Régionales : Laurent Beauvais présente sa liste PS-PCF-PRG

Une liste portant un projet fondé sur trois priorités : l'emploi et l'économie durable, les transports et les communications et la jeunesse.

Ci dessous, les listes complètes :



Calvados



1.Corinne FERET (PS), Vice-présidente du Conseil régional, première adjointe au Maire de Caen, 48 ans, secrétaire administrative ;

2.Alain TOURRET (PRG),Vice-Président du Conseil régional, Maire de Moult, 62 ans, avocat.

3.Marie-Jeanne GOBERT (PCF), Vice Président du Conseil régional, adjointe au Maire de Caen, 56 ans, enseignante.

4.Laurent SODINI (PS), Conseiller régional, conseiller municipal de Lisieux, directeur collectivité locale, 43 ans

5.Annie BIHEL (PS), Conseillère régionale, Maire de Vaudry, 57 ans, enseignante.

6.Vincent LOUVET (PS), Conseiller régional, 33 ans, conseiller événementiel.

7.Marie-Dominique FRIGOUT (PS), Conseillère régionale, conseillère municipale de Caen, retraitée.

8.Pierre MOURARET (PCF), Conseiller régional, Maire de Dives sur Mer, 60 ans.

9.Hélène MIALON-BURGAT (PS), Maire de Mondeville, 30 ans, enseignante.

10.Philippe BONNEAU (PS), Vice Président du Conseil régional, conseiller municipal et communautaire de Bayeux, 49 ans, avocat

11.Annie ANNE (PRG), 54 ans, directrice département médico-social.

12.Arnaud FONTAINE (PS) Conseiller régional, conseiller municipal de Ifs, enseignant.

13.Annie BAGLIN (PS), Lion sur Mer, 62 ans, retraitée.

14.Jean-Michel JULIENNE (PRG), Ifs, principal de collège, 58 ans.

15.Jocelyne BENOIST (PS), adjointe au Maire de Mézidon

16.Allan BERTU (PCF), 20 ans, agent SNCF.

17.Florence LEPENNETIER (PS), Conseillère municipale de Cabourg, 55 ans, institutrice.

18.Raphaël CHAUVOIS (PS), adjoint au Maire de Ouistreham, 39 ans, inspecteur de l’enseignement professionnel.

19.Lise LAGNEL-LEFEBVRE (PCF), 19 ans, étudiante.

20.Gérard LENEVEU (PCF), Maire de Giberville, 58 ans.

21.Réjane DOUYERE (PS), conseillère municipale de Courseulles, 67 ans, retraitée de l’éducation nationale.

22.Marc ANDREU-SABATER (PRG), Conseiller Général, Maire de Saint Germain de Tallevende, formateur.

23.Marie LIROT (PCF), Colombelles, 28 ans.

Manche



1.Jean-Pierre GODEFROY (PS), Sénateur de la Manche, ancien Maire de Cherbourg, 65 ans.

2.Frédérique HEURGUIER (PS), Vice-Présidente du Conseil régional, Saint Pair sur Mer, 51 ans, formatrice.

3.Jean-Karl DESCHAMPS (PS), Vice-Président du Conseil régional, Conseiller municipal de Saint-Lo, 43 ans, directeur d’une association d’éducation populaire.

4.Josiane TOMASETO (PRG), Conseillère régionale

5.Alain CIVILISE (PCF), conseiller municipal, Vice-Président de la Communauté urbaine de Cherbourg, 58 ans retraité EDF.

6.Dominique JOUIN (PCF), Conseillère municipale de Saint –Lo.

7.Stéphane TRAVERT (PS), Premier secrétaire fédéral de la Manche, La Haye du Puits, 40 ans.

8.Muriel JOZEAU-MARIGNE (PRG)

9.André JUIN (PS), Conseiller municipal de Granville, fonctionnaire.

10.Sylvie DELAUNAY (PS), Conseillère municipale de Tourlaville, 36 ans, adjoint territorial.

11.Jean-Louis BRAULT (PCF), Saint-Senier de Beuvron, 55 ans, agriculteur.

12.Marie-Claire BAUDIN (PS), adjointe au Maire de Equeurdreville, 58 ans, responsable de la gestion du personnel.

13.Patrick LEROUX (PS), adjoint au Maire de Tourlaville, 49 ans, enseignant spécialisé.

14.Yvanne KERAUDREN (PS), Conseillère municipale de Cherbourg Octeville.

15.Jean-Philippe COULOMBIER (PS), Saint -Lo, 41 ans, chargé de mission.

16.Sylvie LE BAIL (PCF), Valognes.

17.Benoit ARRIVE (PS), Conseiller municipal de Cherbourg Octeville, 34 ans, cadre bancaire

18.Geneviéve HERFROY (PS), Créances, 50 ans, enseignante.







Orne



1.Laurent BEAUVAIS (PS), président du Conseil régional, Président de la Communauté de Communes d’Argentan, 52 ans.

2.Gaëlle PIOLINE (PS), adjointe au Maire de Flers, 34 ans, assistante sociale hospitalière.

3.Jean CHATELAIS (PCF), Conseiller régional, adjoint au Maire de Flers, 58 ans, attaché territorial.

4.Léone BESNARD (PS), adjointe au Maire de Saint Germain du Corbeis.

5.Thierry JEANTET (PRG), conseiller municipal de Mortagne au Perche.

6.Souad EL MANAA (PS), Conseillère municipale déléguée de l’Aigle, 29 ans, vendeuse.

7.Vincent VERON (PS), président d’une association familiale, La Ferté Macé, 45 ans.

8.Nathalie LEDENTU (PCF), adjointe au maire d’Argentan, 36 ans, animatrice.

9.Daniel CHEVEE (PS)

10.Christine COLLIN-DENIMAL (PCF), Conseillère municipale de Saint Mars de Reno, 56 ans, agent au centre de tri postal.

11.Benoît GANIVET (PS), 34 ans, assistant social

12.Isabelle BOSCHER (Citoyenne), conseillère municipale déléguée, enseignante.









