Des lieux pour la formation à vie

Ceux-ci proposent un accueil et un suivi personnalisé aux personnes en recherche d'emploi ou en situation d'emploi précaire. 'Nous avions antérieurement un dispositif appelé plate-formes d'orientation. Il était centré sur l'idée qu'il fallait élaborer un projet professionnel avant de s'engager dans la qualification et l'emploi. Esp'OIR se positionne plutôt sur la gestion de parcours d'orientation et sur la découverte des métiers pour pouvoir se qualifier et s'intégrer dans l'emploi”, explique Yannick Soubien, vice président en charge de la formation tout au long de la vie. La Région souhaite ainsi travaillé le champs de l'orientation aussi bien à destination des primo demandeurs d'emploi que des salariés manquant de moyen en terme de formation professionnelle. Ces espaces Esp'OIR existe également sur toute la Basse-Normandie.



