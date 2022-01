Ce week-end, l'immobilier fait son salon à Caen

"Ils pourront échanger avec des constructeurs, des promoteurs, des agences immobilières... Sans oublier les stands consacrés aux produits financiers ou à la gestion de patrimoine", explique Annie Bernard, organisatrice du salon. "Attention toutefois, ce n’est pas un salon de l’habitat. Sur 2 500 m2, une cinquantaine de professionnels du secteur sont présents pour accueillir les visiteurs en quête de mener à bien un projet. Même si cette année, les énergies renouvelables sont venues en force".

Des conférences rythmeront les trois jours et permettront à ceux qui ont un projet à concrétiser dans l’année, de l’étayer. "Pour les professionnels de l’immobilier, c’est aussi un salon qui permet de bien démarrer l’année".

En 2012, le salon de l’immobilier à Caen avait reçu "2 500 visiteurs", selon Annie Bernard.

Au programme des conférences

Samedi 26 janvier

14h : "le dispositif d’accession à la propriété location-accession (PSLA)", organisé par Edifides.

15h : "conjoncture immobilière et plus-values”, organisé par la chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie et le Crédit Agricole Normandie.

16h : "Tout savoir pour réussir son projet immobiliser", organisé par Logic-Immo.

17h : "RT 2012 : nouvelle exigence thermique et énergies”, organisé par GRDF.



Dimanche 27 janvier

15h : “RT 2012 : nouvelle exigence thermique et énergies”, organisé par GRDF.



Pratique. Salon de l’immobilier, dans le hall 1 du Parc des Expositions de Caen, vendredi 25 (14h-19h), samedi 26 et dimanche 27 janvier (10h-19h). Entrée et parking gratuits.