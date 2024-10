Geekdays Caen. Comédiens de doublage, chanteurs, influenceurs : de nombreux invités attendus ce week-end

Les Geekdays reviennent samedis 12 et dimanche 13 octobre, deux jours dédiés aux passionnés de jeux vidéo, de manga, de pop culture… L'univers asiatique et geek s'invite au Parc des Exposition de Caen, avec un programme ponctué par des escape games, tournois de jeux vidéo et rencontres d'invités de marque.

La voix française de Oui-Oui attendue

Pour cette édition un beau tableau de personnalités est attendu. De nombreux cosplayeurs (personnes qui se déguisent et jouent le rôle de personnages issus de la pop culture), des auteurs, des influenceurs ou des chanteurs.

Plus insolites, seront aussi présents des comédiens de doublages. Un grand nom notamment : Brigitte Lecordier, voix française de Son Goku (Dragon Ball) ou de Oui-Oui ! Les voix françaises dans Star Wars, One Piece, Game of Thrones, etc. seront aussi présentes. Les dédicaces et photos sur place sont gratuites.

Pratique. Geekdays, 12 et 13 octobre, Parc des Exposition à Caen. Tarifs : pass un jour de 12€ à 16€, pass deux jours de 25€ à 29€. Billets à prendre sur le site de l'événement ou sur place. De 10h à 19h sans interruption, restauration sur place.