Gospel pour cent voix au Zénith de Caen : une cure de bonheur

Il ne faut donc pas rater la caravane du gospel, la plus importante tournée européenne en termes de personnes, avec 130 choristes, musiciens et techniciens ! Ce “vrai show”, comme aime l’appeler Jean-Baptiste Guyon, producteur et directeur artistique, réunit sur scène plus de 20 nationalités.

"Les plus belles voix du monde"

“Il s’agit des plus belles voix du monde, sélectionnées lors d’auditions qui ont lieu tous les ans à Paris. Sur plus de 500, nous en gardons une vingtaine qui vient renouveler et enrichir la chorale.” Les dix solistes et les quatre musiciens subliment le choeur de 80 personnes. Le percussioniste brésilien, Junior Jorge, est aussi celui des Rolling Stones !

Ce spectacle évolue en permanence car les chanteurs mais aussi les chansons changent chaque année. “Le répertoire du gospel est inépuisable. Le concert est un voyage entre le répertoire traditionnel du negro-spiritual et le répertoire contemporain des années 50 à aujourd’hui.” Beaucoup d’artistes américains actuels de R&B, tels Rihanna, Beyoncé ou Lauryn Hill écrivent pour le gospel. Cependant, les grands classiques attendus du public, comme “Oh Happy Days”, seront au rendez-vous !

Tous les chants parlent d’amour, de l’amour des autres, l’amour de la musique, mais aussi de communion, de partage et de générosité. “Ces valeurs véhiculées par le gospel, vous font sortir de ce concert transfiguré de bonheur et pleins d’entrain pour la vie !”.



Pratique. Samedi 26 janvier à 20h30, au Zénith. 39/49/55€. Réservation sur www.zenith-caen.fr