Caen. Gagnez deux places pour le spectacle GIRLY SWING BIG BAND au Zénith le mardi 11 juin

"Girly Swing" est un trio de chanteuses dynamiques aux voix pétillantes, reprenant, en tenue d'époque, les plus grands standards des musiques d'avant-guerre (Charles Trenet, Edith Piaf, Mistinguett) pour vivre près de deux heures d'un show exceptionnel et plonger en plein cœur de la Libération avec les célèbres titres du légendaire Glenn Miller (In the Mood, Chatanooga choo choo) et les prestigieuses Andrew Sisters (Sing sing sing, Rhum and Coca-Cola, Boogie Woogie Bugle Boy).

