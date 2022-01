TENDANCE OUEST fait son BBC, c'est dans deux jours !

Toute l'organisation se finalise avant le concert de vendredi soir, réservé aux auditeurs de Tendance Ouest au Big Band Café.



Les portes ouvriront peu après 19h30, pour accueillir les 500 auditeurs privilégiés.

Le début du concert est fixé à 20h, se succéderont alors sur scène durant 2h les artistes français qui vont marquer ce premier semestre 2013 comme Brice Conrad, Toma, Vadel ou encore Rose.



Ce vendredi vous pourrez suivre les coulisses du concert, les interviews des artistes en direct sur Tendance Ouest entre 17h et 19h mais aussi sur www.tendanceouest.com



Enfin il reste environ 40 places à remporter sur Tendance Ouest.

Chaque matin entre 8h et 8h30 en jouant à "Vous Etes Ici" vous pouvez gagner vos 4 places et jusqu'à vendredi par sms en envoyant le code "Tendance" au 7 11 12