Vous êtes l'un des 500 chanceux à avoir vos places, rendez-vous à 19h30 au Big Band Café pour le concert "Tendance Ouest fait son BBC", début du concert à 20h avec Mr Dam, Princess Sarah, Brice Conrad, Toma, Vadel et Rose pour deux heures de concert.

Cet après-midi, suivez les coulisses de l'événement sur Tendance Ouest entre 17h et 19h et durant toute la journée sur www.tendanceouest.com avec des infos, des photos et des vidéos.