Alençon : certains étudiants font les poubelles pour manger

A tel point que faute de moyens, plusieurs ont du prématurément mettre un terme à leur formation.

Beaucoup ont plus de 28 ans et n'ont plus droit aux traditionnelles « bourses ».

Aussi, et c'est une première en France dans un institut de soins infirmiers, "l'Asseptie" vient de mettre en place un « fond social étudiant ».

D'abord pour aider ponctuellement des étudiants de ce centre de formation. Mais aussi, pour les aider à régler leurs frais de scolarité. C'est en tout cas l'espoir annoncé par ses instigateurs.

Mais il faut des moyens pour alimenter ce fond social. Le dossier est au Conseil Général. La Région ne répond pas. Et les étudiants comptent aussi récolter des fonds en organisant leurs propres actions, et par des partenariats avec le secteur privé et marchand.

Ecoutez ci-dessous les explications Jean-Maurice Brunet, étudiant infirmier, en charge de ce dossier: