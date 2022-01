Christian Dior pour sauver Socoval ?

LVMH viendra t'il au secours de Socoval ?

La filiale "Christian Dior Couture", qui appartient au groupe de luxe, propose une solution pour sauver les 27 salariés de l'usine de confection de vêtements de Cherbourg.

Une table ronde organisée vendredi 18 janvier a permis à la direction, aux syndicats et aux élus locaux d'analyser cette offre, impulsée par Bernard Cazeneuve ainsi que Geneviève Gosselin, André Rouxel et Jean-Michel Houllegatte.

Des vêtements à la maroquinerie...

Une restructuration pour éviter un plan social de deux millions d'euros. Mais Dior n'a pas encore précisé de quel type d'activité il pourrait s'agir. On parle de maroquinerie, activité qui nécessiterait de former les salariés de Socoval, et d'investir de nouveaux locaux.

LVMH attend désormais une offre industrielle de la part de Socoval et du groupe italien Inghirami.

Une nouvelle réunion aura lieu à la sous-préfecture en fin de semaine avec la direction de Socoval, les syndicats et les élus locaux.