Les chansons idéales des anglais pour conduire

Comportant des titres chantés par des groupes tels qu'Aerosmith, Radiohead ou Bon Iver, cette playlist a été mise au point après une expérience menée auprès de huit conducteurs (quatre femmes et quatre hommes) qui ont écouté différents styles musicaux sur 800 km.

Les résultats de l'expérience ont été analysés par le Dr Simon Moore, psychologue de l'Université de Londres. Dans un communiqué publié sur Confused.com, il conclut qu'en voiture, "la musique bruyante et rythmée susceptible d’augmenter le rythme cardiaque est à éviter". Le Dr. Moore ajoute que le volume idéal est compris entre 55 et 65 décibels, avec un tempo de 60 à 80 battements par minute".

Grâce à ces données, confused.com estime avoir mis au point la playlist parfaite.

Pour ceux qui n'auraient pas accès à Spotify, voici la playlist :

01. Come Away With Me - Norah Jones

02. Billionaire - Feat. Bruno Mars - Travis Mccoy

03. I'm Yours - Jason Mraz

04. The Scientist - Coldplay

05. Tiny Dancer - Elton John

06. Cry Me A River - Justin Timberlake

07. I Don't Want To Miss A Thing - Areosmith

08. Karma Police - Radiohead

09. Never Had A Dream Come True - S Club 7

10. Skinny Love - Bon Iver

11. Angels - Robbie Williams

12. Closer - Kings Of Leon

13. Wildfire (feat. Little Dragon) -SBTRKT

14. Back To Life (However Do You Want Me) [feat. Caron Wheeler] - 2003 - Remaster

15. Dub Be Good To Me - Beats International

16. Price Tag - Acoustic Version - Jessie J

17. Never Gonna Happen - Lily Allen

18. Above You - The Whitest Boy Alive

19. The Symphony - Kid 'N' Play

20. Burn - Confession Special Edition Version - Usher

21. Hero - Mariah Carey

22. Slow Dancing In A Burning Room - John Mayer

23. How Do I Live - LeAnn Rimes

24. Signal Fire - Snow Patrol

25. Video Games - Lana Del Rey

26. A Woman's Worth - Alicia Keys

27. Don't Let The Sun Go Down On Me - Elton John

28. Thinkin Bout You - Frank Ocean

29. Life On Mars? - 1999 Digital Remaster - David Bowie

30. Write It On Your Skin - Newton Faulkner