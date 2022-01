Brice Conrad en route vers "la Nuit Bleue"

Né à Pfulgriesheim (Bas-Rhin) près de Strasbourg, Brice Conrad est fils d'un policier et d'une mère au foyer. Touche à tout, doué en sport et assidu dans ses études, il choisit la Musique. Après s'être produit sur les scènes locales lors de sa scolarité, Brice Conrad cède finalement à son instinct et rallie Paris à vingt ans avec sa guitare pour principal bagage.

Orienté pop folk, il se produit en première partie d"André Manoukian, Cocoon, ou Irma. Dans le même temps, Brice Conrad compose également en français et assure des cours de tennis pour payer ses factures.

Son album "La Nuit Bleue" sur lequel, nous pourrons retrouver le single "Oh La" sortira le 8 Février prochain.