Toma est né un peu partout, comme il le chante sur son nouvel album. En banlieue parisienne mais aussi en Jamaïque, en province comme à la capitale, chez les musiciens, les chansonniers et les poètes. Toma est un auteur, compositeur trentenaire qui navigue entre la pop et le reggae, entre la poésie des grands noms de la chanson française et le flow de la scène urbaine héxagonale.