La neige arrive sur la région

Les chutes de neige gagne actuellement la région par les côtes de la Manche puis l'ensemble de la région entre 6h et 16h.

Il fait également froid ce matin, attention au verglas.

-5 Flers - l'Aigle - Bernay - la Ferté Macé - Mortagne au Perche - Domfront

-4 Caen - Alençon - Hérouville - Argentan - Vire - Sées - Condé sur noireau et Condé sur sarthe

-3 St Lô - Bayeux - Granville - Coutances - Avranches et Courseulles sur mer

-2 Cherbourg - Tourlaville - Valognes et Barfleur



La sensation de froid est renforcée par un vent de secteur Sud qui souffle entre 20 et 30 km/h.

Après la neige de faibles pluies verglaçante traversent rapident la région en arrivant par la baie du Mont St Michel.

La nuit prochaine, le brouillard s'installe avec des températures négatives, soyez prudents lors de vos déplacements