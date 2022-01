Elle a décroché les produits dérivés de l'Armada 2013

Dans la petite boutique aménagée à l’entrée des locaux de LM Communication, à Saint-Etienne-du-Rouvray, les objets estampillés Armada 2013 sont légion. Et pour cause : l’entreprise, qui fête ses 20 ans cette année, a obtenu la licence exclusive pour concevoir et commercialiser les produits dérivés de l’événement.