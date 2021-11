A Rouen, le chirurgien des smartphones

"Dès qu’un nouveau smartphone sort, je l’achète et je le démonte” ! Maxime Schroeder n’est pas un saboteur. C’est au contraire pour comprendre le mécanisme de tous les nouveaux appareils et pouvoir les réparer que le jeune Rouennais désassemble chaque téléphone nouvelle génération.

“Je répare des portables depuis que je suis petit”, révèle le jeune homme qui a créé Rapid Smart Services (R2S) il y a deux ans pour vivre de sa passion. Dans sa boutique, située rue Champlain, à Rouen, il répare ainsi smartphones et tablettes tactiles haut de gamme. “J’aime réparer devant les clients pour établir une relation de confiance et leur montrer comment je m’y prends”, souligne Maxime Schroeder.

Sur un giropode

Environ 75% des prestations de R2S concernent une certaine marque à la pomme. Le jeune homme travaille pour des particuliers ainsi que pour des professionnels. “Je mets de 20 à 40 minutes pour réparer un Iphone et environ deux heures pour un Ipad”. Ceux qui ne le connaissent pas l’ont peut-être déjà repéré sans le savoir. Le Rouennais est effectivement un des seuls à se déplacer avec un giropode : véhicule électrique, constitué d’une plateforme sur laquelle il se tient debout.