Rouen. À Rouen, une entreprise propose des flottes de smartphones écolos

Le marché promet d'être en plein essor. Et l'entreprise Docteur geek à Rouen (Seine-Maritime) l'a senti. Lundi 23 avril 2018, le Premier ministre Édouard Philippe présentait la feuille de route du gouvernement en matière d'économie circulaire. Et parmi les propositions figurent celle de favoriser la réparation et le réemploi, notamment des smartphones. "En France, il y a plus de 30 millions de téléphones dans les foyers des Français qui sont non utilisés, explique Baptiste Mulder, le directeur de Docteur geek. Il y a un potentiel économique et écologique énorme."

L'enseigne propose désormais aux entreprises et aux collectivités un service de location ou de réparation de smartphones reconditionnés. "Un smartphone peut vivre 8 ou 10 ans sans problème à condition de l'entretenir", explique le chef d'entreprise.

"C'est comme un smartphone neuf, mais moins cher."

Le principe est de racheter par des réseaux ou des ressourceries locales des téléphones qui vont ensuite être remis en état. Un diagnostic complet est réalisé, puis la batterie est changée, ainsi que toutes les pièces qui doivent l'être avant que le téléphone ne soit remis en service.

Une nouvelle façon de consommer

"Au bout du compte, c'est comme un smartphone neuf mais en moins cher. Les performances restent les mêmes", assure Baptiste Mulder. Et l'avantage écologique est important. 70 kg de matière sont nécessaires pour produire un téléphone neuf, là où le reconditionnement ne nécessite que des opérations mineures.

L'entrepreneur y voit d'ailleurs une nouvelle façon de consommer, qui selon lui, va se généraliser. "Il y a longtemps qu'on fait des maisons d'occasion, des voitures d'occasion... Il n'y a aucune raison que cela ne se passe pas pareil pour les téléphones."

