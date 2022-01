Conférences thématiques au CHU de Caen

Des idées de sujet sont données par le public grâce aux questionnaires de satisfaction qui leur sont remis à chaque conférence. Les spécialistes s’efforcent d’apporter un éclairage pluri-professionnel pour que les réponses soient les plus complètes possibles.

Les prochains rendez-vous porteront le 24 janvier sur l’endométriose, le 21 février sur les stomies (poches artificielles), le 21 mars sur la santé mentale, et le 18 avril, le thème est “parler du cancer d’un proche à un enfant”. Le 23 mai, la conférence abordera le sujet “alcool et cerveau, de l’enfant à l’adulte”. Enfin, le 13 juin le sujet sera dédié aux médicaments et à la sécurité.

Pratique. Un jeudi par mois, de 19h à 21h. Gratuit sans réservation. Plus d’infos sur www.chu-caen.fr