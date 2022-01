L'entreprise familiale Batteur fête ses 50 ans

Lancé à Hérouville en 1962 par Jacques Batteur, la “petite affaire” de l’époque passe en 1973 aux mains de son fils Laurent. 40 ans après, c’est aujourd’hui au tour des deux fils de ce dernier, Romain (33 ans) et Cédric (35 ans), de prendre la direction générale du groupe.

Présent dans 86 pays

Particulièrement ancrée dans ses origines régionales, alors que les volets industriels, administratifs et de direction commerciale sont tous situés à Hérouville, l’entreprise ne s’y enferme pas pour autant : elle est désormais présente dans 86 pays et travaille à son expansion au Canada, à Dubaï, Shanghaï...

Ses chiffres en font l’un des porte-drapeau de la région : avec 38 marques et 2 300 références vendues dans le monde entier, Batteur comptait 160 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012. Le groupe produit 12 millions de savons solides et 900 millions de doses de sérum physiologique par an, 42 tonnes de crèmes et shampooings par jour... Et entrevoit “un potentiel de développement très fort. Nous ne sommes pas inquiets pour 2013.”