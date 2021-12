AUXERRE-CAEN (1-2) : Malherbe confirme ses ambitions

Devant une petite assistance, à l'image d'un club en grande difficulté, les Caennais ont réalisé une belle prestation concrétisée par des buts d'Alexandre Cuvillier et Fayçal Fajr en deuxième mi-temps. Le milieu gauche a bénéficié d'une erreur défensive auxerroise pour se présenter seul face à Olivier Sorin et l'éliminer en deux temps (52') tandis que le meneur de jeu a parfaitement exploité l'offrande délivrée par Livio Nabab (67').

Dans un match ouvert et rythmé, les Malherbistes se sont procurés bon nombre d'occasions mais ont également tremblé plus d'une fois. Ils n'ont pas montré une immense maîtrise dans les dix dernières minutes, encaissant un but de Rudy Haddad (81') et concédant un coup-franc bien placé sur lequel Damien Perquis dû opposer une superbe envolée (91').