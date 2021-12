L'actrice Françoise Thuriès incarne Soeur Emmanuelle au Théâtre

Ce solo théâtral mené de main de maître par Françoise Thuriès, nous invite à découvrir la vie de Sœur Emmanuelle. De la petite fille endeuillée, à l’adolescente tourmentée en passant par la jeune profès enthousiaste jusqu’à l’arrivée au Caire et l’appel des pauvres.

On y découvre une femme engagée, pleine d’humour et prête à soulever des montagnes vers sa quête d’un monde plus juste. Mais aussi, une femme ouverte sur le monde, avec ses doutes et sa volonté d’unir les peuples.

Mise en scène Michael Lonsdale.