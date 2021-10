Rouen. Écouter est un art !

Véronique Comolet Impossible de lire le son.

Véronique Comolet est invitée pour l'émission Tendance confidences. Elle témoigne de son bénévolat en soins palliatifs, évoquant la fin de vie des êtres qu'elle accompagne. Elle relate ses rencontres avec les malades et leurs proches, non sans un certain humour porteur d'espoir.

Rencontrer, c'est déjà écouter

En soins palliatifs, vous croiserez les malades, le personnel soignant et les accompagnateurs. Suite à un deuil violent, elle finit par renouer avec la vie et se penche, alors, sur cette vie qui, jusqu'au bout, précède la mort. Son livre Toute fin est une histoire - éditions des Equateurs- raconte le fruit d'un choix, celui d'un bénévolat pas comme les autres.

Toute vie est unique

La prise de conscience, aussi, que toute vie est unique, digne, et ce jusqu'à sa fin. C'est la reconnaissance enfin d'un accompagnement remarquable fait par ces équipes médicales et bénévoles, forçant le respect. En quelques minutes, dans un étonnant précipité, grâce à un regard, une anecdote ou un sourire, les malades vont à l'essentiel : plus une minute à perdre.

Cueillir le temps présent

Il faut écouter, recueillir les mots, les pleurs, accepter le silence pour cueillir le présent comme présence. C'est parfois cocasse, toujours bouleversant. La mort est là, libératrice, déchirante ou intolérable. La foi apporte l'espérance, celle d'un passage d'un amour toujours plus fort !