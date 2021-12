A Caen, sachez gérer votre stress avec l'association Eveil

Chaque jeudi, à la Pierre-Heuzé, Loïc Rabault et Daniel Brenet enseignent depuis trois ans le qigongtaoïste et le qigong bâton au sein de l’association Eveil.



Se ressourcer

Destinés à détendre le corps et le mental, ces procédés visent à obtenir un état de quiétude profond, aussi bien au niveau corporel que psychique.

Ces méthodes ancestrales ont mission d’apporter de meilleures sensations internes comme externes et de travailler sa concentration. "Le corps est intégralement investi dans la pratique", explique Loïc Rabault.

Les adhérents effectuent des mouvements et des postures réalisés plus ou moins lentement, en portant une attention particulière sur la respiration. Mouvement, perception et respiration doivent créer une synergie relaxante et régénératrice propre à chacun dont les effets seraient surprenants.

"Ces pratiques sont par essence bénéfiques à toute personne qui souhaite aller vers le mieux-être", assure en tous cas l’enseignant.