Dr House de retour ce soir pour la Saison 8 sur TF1

Un an a passé depuis que House a percuté la maison de Cuddy de plein fouet avec sa voiture. Conséquence de son geste : le praticien asocial est pour l'heure incarcéré et sous étroite surveillance dans un établissement pénitentiaire du New Jersey.

C'est le moment pour lui de découvrir la rudesse du monde carcéral. Confronté à la violence d'un prisonnier hostile, House, ébranlé, sollicite l'aide d'un autre détenu. Lorsqu'un condamné montre des symptômes médicaux hors du commun, l'instinct du médecin se manifeste. House entreprend alors de trouver des solutions créatives pour soulager, avec les moyens disponibles, celui qui est devenu son patient...

Rendez-vous ce soir à 20h50 sur TF1 pour découvrir cette ultime saison !