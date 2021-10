Hors Normandie. De nouvelles règles pour la saison 8 de The Voice

L'émission phare de TF1 aura comme jury Mika et 3 nouveaux ou revenants : Jenifer, Soprano et Julien Clerc.

Le principe de l'émission est toujours de couronner le meilleur chanteur ou la meilleure chanteuse avec des auditions à l'aveugle au début. Mais de nouvelles règles seront ensuite introduites dans cette nouvelle saison.

Depuis la dernière saison, les battles ont disparu, remplacées par l'audition finale et les duels.

Cette année, les coachs pourront se gêner lors des auditions à l'aveugle. Jusqu'ici, les jurés buzzent si la voix du talent leur plaît et se retournent. À la fin de la chanson, le candidat rejoint l'un des jurés qui s'est retourné après avoir écouté leurs arguments. Maintenant, les jurés pourront "bloquer" leurs confrères ! Une seule fois pour chacun de leurs "adversaires" durant toutes les auditions, ils pourront empêcher le concurrent de recruter et ce même s'il s'est retourné ! Une façon d'augmenter ses chances de recruter ses candidats favoris.

L'année dernière, vous aviez découvert l'audition finale, elle est déjà remplacée ! Ce seront "les K.O. ". Au lieu de repasser devant leurs coachs en trio, les candidats repasseront en solo et 3 possibilités s'ouvriront pour le coach. Il pourra valider son poulain et le faire aller au duel, il pourra l'éliminer et 3ème possibilité il pourra le mettre en "zone rouge". Les candidats placés dans cette zone rouge auront la possibilité d'être repêchés par leur coach plus tard s'il regrette sa décision… ou d'être "volé" par un autre coach avec la règle du vol de talent.

Au final, sur les 18 candidats choisis par le coach, seuls 6 iront aux duels, peu importe la façon dont ils ont franchi l'étape de ces K.O.