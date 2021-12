Handball : Colombelles et Caen retournent sur le pont

Opposées à Lisieux (N3), les Colombelloises n'ont ni tremblé ni brillé pour accéder au quatrième tour : 23-32. Elles reprendront le chemin du championnat samedi 12 janvier contre Pessac, adversaire direct en milieu de classement (20h30). Après trois victoires consécutives, à la faveur d'une défense retrouvée, Colombelles doit conserver sa belle dynamique malgré une coupure d'un mois en Nationale 1.

Le Caen Handball dans une situation délicate

A l'inverse, le Caen Handball devra repartir sur d'autres bases pour s'éviter les frayeurs de la relégation. Les Vikings n'ont plus gagné depuis six matchs au moment de se déplacer à Hazebrouck, seulement dixième du classement. Une défaite dans le Nord samedi 12 janvier plongerait le club caennais dans le plus grand doute. Une victoire le relancerait dans la première partie du classement.