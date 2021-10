Handball (N1F) : Colombelles n'a pas existé à La Rochelle

Toujours privées d'Audi Pereira, contraintes également de faire sans Abir Riahi (gardienne) ni Marie Cénédésé (pivot), deux pierres angulaires du système défensif, les Colombelloises ont réalisé un non-match d'après leur capitaine. "On a été transparentes en défense, déplore Alisson Breysacher. Elles faisaient ce qu'elles voulaient." Le CLCH a pourtant tenu pendant trente minutes (13-10 à la mi-temps) avant de céder. "On a réussi à marquer sur attaque rapide en première mi-temps. En deuxième, on a été incapables de jouer ensemble. On jouait complètement à l'envers."

Pour la demi-centre, le problème est essentiellement mental : "Les filles doutent un peu de la capacité du groupe. On est venues en pensant qu'on ne pouvait pas gagner. Il y a un problème de confiance, individuellement et collectivement, que j'avais sous-estimé. Il va falloir se serrer les coudes." Colombelles, cinquième de Nationale 1, s'est fixé un challenge pour les trois matchs qui arrivent : en gagner au moins deux. Le prochain, contre Rennes samedi 10 mars, promet d'être serré. "C'est toujours moche contre elles, reconnaît Alisson Breysacher, mais on est invaincues depuis quelques années. Il faudra se mettre chacune au service des autres."