Handball : Colombelles s'en sort malgré les coups du sort

A première vue, le résultat n'est que le reflet de la hiérarchie, Bordes campant au dernier rang de Nationale 1 tandis que Colombelles pointe dans un bon milieu de tableau. Sauf qu'en y regardant de plus près, les trois points obtenus dans ce "match incontournable" (P. Breysacher) prennent une plus grande ampleur. Le CLCH a ouvert un nouveau chapitre de sa saison face à l'équipe pyrénéenne. Il ne peut plus, désormais, compter sur les services de sa capitaine et meilleure buteuse, Audi Pereira.

Série cruciale

Souffrant d'une pubalgie depuis plusieurs mois, la Brésilienne n'a eu d'autre choix que de renoncer. "On perd une joueuse-clé", reconnaît Philippe Breysacher, dont le règlement interdit de faire appel à un joker médical. La demi-centre se fera opérer le mois prochain et n'évoluera probablement plus sous les couleurs colombelloises. Sans son maître à jouer, privé aussi d'Anne-Laure Mombrun pour le match, le CLCH abordait la réception des Bordaises dépourvu de grandes certitudes. Il a attendu le dernier quart d'heure pour se détacher, dans le sillage d'une très bonne Marie Gagez (9 buts), mais n'a jamais tremblé.

"C'est une très bonne victoire, retient l'entraîneur colombellois. Il y a encore quelques petites imperfections mais je suis très satisfait de la dynamique collective et de la manière dont le projet de jeu a été appliqué." Colombelles reste au chaud à la cinquième place de Nationale 1, à quatre points du premier comme de la zone de relégation. "Le championnat est super homogène et les matchs aller ne sont pas encore terminés, rappelle Philippe Breysacher. On a une série de cinq matchs importants en cinq semaines. Ce n'est pas le moment de lâcher des points." La remarque vaut en particulier pour le déplacement à Saint-Germain - Blavozy, avant-dernier, samedi 21 janvier.