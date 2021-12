Hervé Morin : "L'UDI a tout pour s'imposer dans la Manche"

Dans la Manche, comme dans tous les départements français, une "coordination" départementale a été chargée d'installer cette nouvelle force politique jusqu'au congrès national du mois de mars. Ensuite, des élections seront organisées au plan local et "les coordinations deviendront des féderations" précise Anne Marie Cousin, maire de Torigni-sur-Vire et responsable de la coordination dans la Manche.

L'objectif est clair pour Hervé Morin et les siens, être prêts pour les élections municipales, sénatoriales et européennes. "L'UDI doit être un parti capable d'accéder aux responsabilités dès les prochaines échéances" affirme l'ancien ministre de la Défense avant de conclure sur une note d'humour à propos de la réunification entre sa région la Haute-Normandie et la Basse-Normandie devant le président du Conseil général du Calvados, Jean-Léonce Dupont : "Avant cela, quand j'arriverai à la tête du département de l'Eure dans 2 ans, nous ferons la réunification de l'Eure et du Calvados" et de conclure "Je plaisante bien sur...".