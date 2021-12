Chiffres et dates insolites du Dakar

Jamais la course n'avait démarré du Pérou. Depuis sa création fin 1978, la compétition a connu de nombreux rebondissements et enchaîne les chiffres insolites. En voici 10 qu'il ne faut pas oublier.



745 pilotes, copilotes et mécaniciens s'engageront sur les pistes péruviennes, chiliennes et argentines lors du Dakar 2013.

123 concurrents français seront en lice. C'est la nationalité la mieux représentée dans le "peloton".

8.574 kilomètres seront parcourus par les concurrents du rallye-raid Dakar, qui rejoindront la ville de Santiago au départ de Lima.

27 pays au total ont été visités par le Dakar depuis sa création, le 26 décembre 1978.

73 ans, c'est l'âge du concurrent le plus âgé de la course cette année. Il s'agit de Francisco Claudio Regunaschi, engagé dans la course auto.

19, c'est l'âge du plus jeune coureur en 2013. Il s'agit du Néerlandais Robert Van Pelt, engagé en moto.

603 véhicules se sont alignés sur le départ du Dakar 1998, à Versailles. Un record.

1986, date symbolique dans l'histoire du Dakar. Son créateur, Thierry Sabine, le chanteur Daniel Balavoine, la journaliste Nathaly Odent, le pilote de l'hélicoptère et le technicien de radio Jean-Paul Le Fur trouvent la mort dans un crash.

1995 : pour la première fois, le départ du Dakar ne s'effectue pas depuis la France, mais d'Espagne, à Grenade. Cette même année, Hubert Auriol devient le patron de la course.

2009 : pour la première fois, le rallye-raid quitte les continents européen et africain pour s'exporter en Amérique du Sud. Un an plus tôt, la compétition avait été compromise par l'assassinat de quatre Français et trois militaires mauritaniens en Mauritanie.