En doublettes, ouvert aux licenciés et non licenciés (formule handicap). L'engagement comprend neuf parties de bowling (neuf parties supplémentaires si vous êtes finalistes), une part de galette et une coupe de bulles.

Pratique. Tarif : 45€, renseignements au 02.33.57.40.00

Ecoutez Nicolas Delafosse, co-organisateur de l'évènement.