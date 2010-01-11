Pelouse du SM Caen : les déclarations de Dumas "excessives"

En ce moment Paris-Seychelles JULIEN DORE
Interrogé sur notre antenne (100.2) en sa qualité de directeur Général des Maitres Laitiers du Cotentin, Jean-François Fortin, également président du Stade Malherbe, a réagit aux déclarations de l'entraîneur Franck Dumas sur l'entretien de la pelouse du Stade Michel d'Ornano ces derniers jours avec la neige.

Publié le 11/01/2010 à 18h50 - Par Elodie Laval
"Les terrains du Stade Malherbe ont été couverts de neige mais il a fallu parer à tout, c'est-à-dire à la libre circulation des hommes à l'intérieur de la ville et à la sécurité des Caennais en général. Même si ça peut causer des désagrément au stade Malherbe, je voulais dire très clairement en tant que Président que je comprends aisément qu'il n'était pas possible de faire tout en même temps et avec la rapidité nécessaire. C'est toujours la même chose à la sortie d'un match, lorsqu'on est pas forcément satisfait du résultat. Les déclarations de Franck Dumas ont été sans nul doute excessives et je voulais au contraire dire toute ma sympathie aux personnels qui s'occupent des rues de Caen et des espaces verts".

