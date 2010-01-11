Pelouse du SM Caen : les déclarations de Dumas "excessives"
Interrogé sur notre antenne (100.2) en sa qualité de directeur Général des Maitres Laitiers du Cotentin, Jean-François Fortin, également président du Stade Malherbe, a réagit aux déclarations de l'entraîneur Franck Dumas sur l'entretien de la pelouse du Stade Michel d'Ornano ces derniers jours avec la neige.
Publié le 11/01/2010 à 18h50 - Par Elodie Laval
