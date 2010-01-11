Pelouse du SM Caen : les déclarations de Dumas "excessives"

"Les terrains du Stade Malherbe ont été couverts de neige mais il a fallu parer à tout, c'est-à-dire à la libre circulation des hommes à l'intérieur de la ville et à la sécurité des Caennais en général. Même si ça peut causer des désagrément au stade Malherbe, je voulais dire très clairement en tant que Président que je comprends aisément qu'il n'était pas possible de faire tout en même temps et avec la rapidité nécessaire. C'est toujours la même chose à la sortie d'un match, lorsqu'on est pas forcément satisfait du résultat. Les déclarations de Franck Dumas ont été sans nul doute excessives et je voulais au contraire dire toute ma sympathie aux personnels qui s'occupent des rues de Caen et des espaces verts".

Newsletter Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.