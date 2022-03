“Arrêter l’auto complaisance”

'J'ai dit aux joueurs avant le match qu'il fallait arrêter de faire de l'auto complaisance. Je n'ai jamais vu une équipe monter avec 45 points, donc il nous en manque encore au moins entre 20 et 25. La route est longue et dès que nous descendons d'un cran en intensité et en volonté, nous devenons une bonne équipe mais qui ne mérite pas plus que ce qu'elle a eu face à Châteauroux. Et plus ça va aller, plus les équipes que l'on va rencontrer vont avoir des objectifs : jouer les premières places, jouer le maintien ... Les prochains matchs seront tous à enjeux. Plus le championnat avance, plus les points sont chers, donc il faut dès maintenant se préparer à ça. Il faut pouvoir résoudre certains problèmes que nous posent les adversaires à domicile. Le but du jeu, c'est de trouver des solutions et d'accrocher les trois points dès que nous en aurons l'opportunité comme à Metz. Il faut avoir un peu plus la volonté de faire mal à l'adversaire et pas simplement de se passer la balle”.

Propos recueillis par Stéphane Clément.





