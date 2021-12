Tennis de table : le Caen TC au sommet de la Pro B

Les pongistes caennais partaient certes avec une belle équipe sur le papier (Wang Xin, Jakub Kleprlik et la seule recrue Robert Eriksson) mais ils n'étaient pas attendus à pareille fête. "Pas mal de choses nous sourient depuis le début de la saison", admet l'entraîneur Xavier Renouvin. Animés par un réel esprit d'équipe, mis en confiance par leur bon début de saison, entraînés par la dynamique de la montée, ils déjouent les pronostics et font bien mieux que leur objectif initial.

Le Caen TC peut-il viser plus haut ?

"On visait un maintien aisé, rappelle Xavier Renouvin. On continue de prendre rencontre après rencontre et on verra bien où on en sera à la mi-saison. Il faut rester très vigilant et ne pas s'enflammer." L'ambition du Caen TTC pourrait-elle se muer en une montée à l'échelon supérieur, parmi l'élite ? Caen, qui détient un glorieux passé en Pro A, en a visiblement les capacités.

Le championnat, "très homogène", reste néanmoins serré. Trois équipes sont à deux longueurs, une quatrième est un point plus loin. La réception de Rouen mardi 15 janvier donnera un élément de réponse supplémentaire sur ce à quoi les Bas-Normands peuvent prétendre cette saison. Les Rouennais font partie du premier groupe de poursuivants. A l'origine, ils étaient plus attendus que leurs homologues caennais…