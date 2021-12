Foot/DH : Hérouville assume ses ambitions

Samir Alla et ses partenaires sont solidement installés en tête du championnat de Division d'honneur, qu'ils n'ont pourtant rejoint que la saison dernière. Meilleure défense du championnat avec seulement cinq buts encaissés, Hérouville devance l'équipe réserve d'Avranches, qui peut prétendre à une montée en CFA 2, et le SU Dives, déjà pointé à huit longueurs (mais avec un match en moins).

Juste derrière, et avec deux matchs en retard, Bayeux confirme ses ambitions en se mêlant à la course. La montée pourrait bien se jouer entre ces trois clubs calvadosiens mais la saison est encore longue puisqu'il reste entre quatre et six journées à disputer pour la seule phase aller. Le championnat reprendra le week-end des 12 et 13 janvier. Dans le bas du tableau, quatre clubs de Caen et son agglomération seront sous pression. Ouistreham, l'ASPTT Caen, la MOS et Ifs ferment en effet la marche.