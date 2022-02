Hérouville a assumé son statut d'outsider

Le promu a changé d'entraîneur après quelques matchs seulement, Eric Fouda remplaçant Lamine Mohamadou à ce poste. Ce dernier avait lui-même pris les rênes de l'équipe quelques mois plus tôt après le départ de Mehdi Diffallah. "C'est compliqué d'arriver ainsi mais l'objectif n'était pas non plus de monter, il était de se maintenir, commente l'ancien bayeusain. Très rapidement, je me suis rendu compte que le groupe avait pas mal de qualité. On a pu faire la saison qu'on espérait, même s'il peut y avoir une petite déception."

Eric Fouda regrette le manque de régularité de ses troupes, arrivées à douze points du leader saint-lois. "Si on veut être plus ambitieux la saison prochaine, il faudra être plus régulier et recruter quatre à cinq joueurs de qualité."