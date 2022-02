Football : Hérouville trouble-fête de la division d'honneur ?

Renforcé à l'intersaison par des éléments de valeur et d'expérience, au premier rang desquels figurent le milieu offensif Samir Alla (ex-Mondeville et Dives, international français de futsal) et le défenseur Rodolphe Perrigault (ex-Oissel, formé au Stade Malherbe), le SCH dispose d'une équipe aux qualités techniques probablement supérieures à la moyenne du championnat. "On a une belle équipe, souligne Lamine Mohamadou. Ça commence à prendre forme. Le niveau de la DH nous convient bien car ça joue au ballon. Nos joueurs d'expérience apportent de la sérénité et le groupe suit. Quand on est un peu plus rigoureux, ça marche." La rigueur, c'est ce qu'il avait manqué aux Hérouvillais pour remporter leur premier match face à l'ASPTT Caen, lors de la deuxième journée de championnat (défaite 2-3 malgré un match de qualité).

Place à la Coupe

Il y en avait plus, samedi 24 septembre à Vire, où Hérouville a glané les quatre points de la victoire (1-2) après un match nul et, donc, une défaite. "La Division d'Honneur nous convient bien, estime Lamine Mohamadou. C'est un niveau plus intéressant pour nos joueurs, largement supérieur à la DSR." Dans un championnat extrêmement serré (onze équipes se tiennent en… un point), Hérouville avance "sans aucune pression" avec "le plaisir pour mot-clé". C'est avec cette valeur forte que le SCH tentera de se qualifier pour le cinquième tour de la Coupe de France, dimanche 2 octobre à Orbec (15h).