Natalie Portman, actrice la plus rentable d'Hollywood

L'interprète de Bella Swan dans la saga "Twilight" ne s'éloigne pas énormément du haut du classement. Actrice la mieux payée du cinéma américain, Kristen Stewart est la deuxième star la plus rentable avec 40,6$ engendré pour chaque dollar investi.

Ses partenaires de jeu Robert Pattinson et Taylor Lautner figurent également dans le classement. Celui qui incarne le vampire Edward Cullen a rapporté 31,7$ par dollar versé (4e) tandis que le loup Jacob Black a une rentabilité de 29,5$, ce qui lui vaut la sixième place.

Autres jeunes acteurs à Hollywood, Shia LaBeouf monte sur la troisième marche du podium avec 35,8$ grâce à la franchise "Transformers" et Daniel Radcliffe sur la cinquième (30,5$) pour avoir incarné Harry Potter.

Bradley Cooper (25$), Dwayne Johnson (22,7$), Amy Adams (22,6$) et Kevin James (22,4$) complètent ce classement.

Pour établir ce top, Forbes a sélectionné cent acteurs hollywoodiens vus dans au moins trois films sortis dans plus de 500 salles nord-américaines ces cinq dernières années. Les films d'animation ont été exclus du compte. Le magazine a ensuite additionné le salaire des acteurs, leur éventuel intéressement sur les entrées, la vente de DVD et l'achat télévisuel. Le tout rapporté au budget estimé de chaque film et aux résultats de ceux-ci en salles, vidéo et à la télévision.