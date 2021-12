Cambriolage et incendie dans un dépôt-vente à Caen

Un casse dans un magasin de dépôt-vente et de discount, quartier du Chemin-Vert, à Caen cette nuit. Les cambrioleurs se sont servis d’une voiture-bélier pour pénétrer dans la surface de vente. Un véhicule volé un peu plus tôt. Les malfaiteurs ont fait main basse sur des consoles de jeux et autres jeux vidéo. La voiture bélier a été incendiée au départ des cambrioleurs un peu après 4h du matin. L’incendie s’est propagé dans la surface de vente. Les dégâts sont importants. Le magasin sera fermé pour quelque temps. Une enquête a été ouverte par la police.