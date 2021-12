Beaucoup de monde sur les routes ce week-end

Sur les routes, si aucune journée n'a été classée "rouge", Bison Futé prédit un passage à l'orange en France dès vendredi dans le sens des départs, tout comme samedi, tandis que la circulation devrait être congestionnée dimanche en Ile-de-France.

La tendance nationale est à l'orange dans le sens des départs des grandes villes vendredi et samedi, restant au vert dans le sens des retours.

Pour vendredi, Bison Futé conseille d'"éviter de quitter une grande métropole entre 16H00 et 20H00", et Paris "entre 14H00 et 20H00", ainsi que d'"éviter les grands axes en direction de Lyon et des Alpes de 15H00 à 20H00 (A31, A6, A43)".

Sur les rails, la SNCF attend 1,9 million de voyageurs dans les gares françaises pour le premier week-end des vacances de fin d'année, dont 1,5 million au départ des gares parisiennes.

Au total, 4,5 millions de voyageurs emprunteront quelque 11.000 trains entre le 21 décembre et le 6 janvier, annonce la SNCF, qui précise que 500 cheminots volontaires ont été mobilisés.

Dans les airs, près de 3,5 millions de passagers sont attendus dans les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy pendant les vacances.

Pour l'occasion, des animations gratuites seront proposées aux voyageurs à Roissy-CDG: des mini-cours de cuisine avec dégustation en compagnie de chefs, et la possibilité de se faire prendre en photo dans une cabine des studios Harcourt.