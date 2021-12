Info Trafic : orange à partir de vendredi

Dans le détail, la tendance nationale est à l'orange dans le sens des départs des grandes villes vendredi et samedi, restant au vert dans le sens des retours.

Pour vendredi, Bison Futé conseille d'"éviter de quitter une grande métropole entre 16H00 et 20H00", et Paris "entre 14H00 et 20H00", ainsi que d'"éviter les grands axes en direction de Lyon et des Alpes de 15H00 à 20H00 (A31, A6, A43)".

Quant à samedi, "évitez de quitter l'Ile-de-France entre 09H00 et 18H00", "évitez de circuler sur les grands axes de la région Centre et du quart nord-ouest de 09H00 à 16H00", "évitez de circuler sur les axes A31, A6, A46, A43, A40 en direction des Alpes de 10H00 à 18H00", et "évitez de circuler sur les grands axes de la moitié sud du pays de 10H00 à 17H00", exhorte le prévisionniste.

Dimanche, la tendance nationale sera verte dans le sens des départs, avec un passage à l'orange en Ile-de-France. "Evitez de quitter l'Ile-de-France entre 10H00 et 16H00", préconise Bison Futé.

Par ailleurs, le mercredi 26 décembre est classé orange dans le sens des retours en Ile-de-France, le reste du pays étant vert. Par conséquent, "évitez de regagner l'Ile-de-France entre 17H00 et 19H00".