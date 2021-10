Circulation pour la Toussaint: orange dès mercredi

Dans ces conditions, Bison Futé conseille d'éviter de quitter les grandes villes le mercredi 31 octobre entre 16h et 20h, ainsi que de rouler sur les grands axes en direction du sud de 15h à 20h (A31, A6, A7).

Le lendemain, toujours dans le sens des départs, mieux vaut, là encore, ne pas quitter les grandes métropoles entre 10h et 15h. Des ralentissements ponctuels sont également à craindre sur les autoroutes A10 au niveau d'Orléans, A7 à Lyon, à Vienne et à Valence, A61 à Narbonne ainsi que sur les autoroutes longeant les zones côtières (A13, A8, A9, A54, A63) entre 10h et 16h.

En ce qui concerne les retours conjugués du pont de la Toussaint et de la première semaine des vacances scolaires, il est conseillé d'éviter de circuler, dimanche 4 novembre, sur les grands axes de liaison entre les zones côtières et les grandes métropoles ainsi qu'aux abords des grandes villes entre 15h et 19h, voire même 21h pour Paris, Lyon et Marseille.

Le lundi 5 novembre, mieux vaut privilégier regagner l'Ile-de-France hors des heures de pointe, entre 16h et 20h.