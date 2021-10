Vos prévisions de circulation pour ce week-end de la Toussaint

Bison Fûté classe la journée de mercredi orange avec des difficultés particulières à la sorties des grandes agglomérations et sur les autoroutes de la région entre 16h et 21.



Jeudi, vendredi et samedi, les journées sont vertes à l'exception de la région parisienne pour ce 1er novembre avec une circulation à l'orange.



Enfin dimanche, il faudra prendre vos précautions avec une journée classé orange au niveau national et rouge en Normandie et dans l’Ouest du pays ; Cette journée sera, probablement, la plus délicate avec des bouchons touchant la plupart des grands axes de liaison en direction des grandes métropoles du pays.

Ce dimanche, il est déconseillé de circuler entre 15h et 21h.

La météo s'annonce également capricieuse dès mercredi après-midi avec de la pluie pour cette fin de semaine.



